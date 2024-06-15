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Травму Левандовского отказались считать большой проблемой для Польши на Евро

Булыкин заявил, что отсутствие Левандовского не станет проблемой для Польши

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Global Look Press

Бывший нападающий московского «Локомотива», немецкого «Байера» и нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная Нидерландов одержит победу над командой Польши в первом туре группового этапа чемпионата Европы — 2024. Слова Булыкина приводит ODDS.ru.

«Будет победа голландцев с минимальным счетом. Буду болеть за подопечных Рональда Кумана: они входят в число моих фаворитов чемпионата Европы», — сказал Булыкин.

Бывший нападающий предположил, что сборная Нидерландов сможет выйти из группы, но пройти далеко в плей-офф ей вряд ли удастся. При этом Булыкин считает Нидерланды «темной лошадкой» турнира и надеется, что эта сборная станет «открытием Евро».

Также футболист отметил, что отсутствие Роберта Левандовского из-за травмы не должно стать большой потерей для сборной Польши.

«Отсутствие Левандовского в первом матче — это не большая проблема для сборной Польши. Есть случаи, когда футболисты, которые хотят себя проявить, выступают лучше, чем игроки основы. Возможно, для польского игрока замены будет звездный час», — предположил Булыкин.

Матч Польша — Нидерланды состоится 16 июня и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ранее футбольный талант умер в возрасте 26 лет.

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