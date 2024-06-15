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Швейцария обыграла Венгрию на Евро-2024

Швейцария обыграла Венгрию со счетом 2:1 в матче группового этапа Евро-2024

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IMAGO/Global Look Press

Сборная Швейцарии одержала первую победу на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

В матче первого тура группового этапа в квартете А подопечные бывшего главного тренера московского «Спартака» Мурата Якина оказались сильнее сборной Венгрии. Игра прошла в Кельне на арене «Рэйн Энерги Штадион» и завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Квадво Дуа, Михел Эбишер и Брил Эмболо. Единственный мяч в составе проигравшей команды на свой счет оформил Барнабаш Варга.

После этой победы сборная Швейцарии набрала три очка и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице группы А. Венгры с нулем баллов идут третьими, опережая за счет разницы мячей сборную Шотландии, которая в матче открытия континентального турнира уступила Германии со счетом 1:5.

В двух других матчах игрового дня встретятся сборные Испании и Хорватии, а также Италии и Албании. Обе игры в формате текстовой трансляции проведет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что Артур Нигматуллин перешел из «Пари НН» в «Рубин».

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