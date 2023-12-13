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Стала известна позиция Испании по переговорам о членстве Украины в ЕС

Премьер Испании надеется на переговоры с Украиной о членстве в ЕС до 31 декабря

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Испания надеется на начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз до 31 декабря, когда кончится период председательства Испании в Совете ЕС. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на испанского премьер-министра Педро Санчеса.

«Санчес заявил в среду, что надеется начать переговоры о расширении между Европейским союзом и Украиной до окончания шестимесячного ротационного председательства его страны в Совете ЕС 31 декабря», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Санчес сделал соответствующее заявление, выступая на пленарном заседании Европейского парламента.

До этого сообщалось, что Румыния поддержит решения о начале переговоров с Молдавией и Украиной об их вступлении в Европейский союз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок.

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