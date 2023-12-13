Орбан заявил, что не позволит Украине вступить в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС. Слова политика приводит портал Mandiner.

Орбан подчеркнул, что Украина сейчас находится не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении в Европейский союз, в том числе из-за вооруженного конфликта на ее территории, по геостратегическим, политическим причинам.

Агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана сообщало, что Венгрия готова отказаться от своего вето в отношении предоставления помощи Украине со стороны Европейского союза, однако оставляет свое членство в блоке «красной линией».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.