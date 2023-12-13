В КГБ Белоруссии заявили о визите сотрудников ЦРУ в Минск

Председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что недавно страну посетили агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Недавно были сотрудники ЦРУ и очень активно перемещались по Минску. И удивление у них вызывает тот факт, что народ не голодает, транспорт работает, люди живут своей жизнью», — пояснил Тертель.

По его словам, такая ситуация вызывает диссонанс с картиной, которая сложилась в западных обществах.

До этого Тертель сообщал, что Запад в рамках реализации своей концепции, выработанной против Белоруссии, загнал себя в тупик.

Глава ведомства добавил, что санкционное давление в отношении государства не принесло ожидаемых результатов.

Замначальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек говорил, что Минск обладает возможностями для своевременной нейтрализации угрозы вооруженного вторжения в Белоруссию радикалов, которые проходят подготовку за рубежом.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.