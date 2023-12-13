Туск не исключил сотрудничества с Дудой на посту премьер-министра

Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил сотрудничества с президентом страны Анджеем Дудой. По его словам, «надо быть оптимистом в этом вопросе», сообщает Польское агентство печати.

«Я надеюсь, что у нас есть общая цель, даже если у нас разные пути и разный опыт, иногда очень разный, но я не думаю, что у кого-то должны быть сомнения в том, что если ты президент или премьер-министр, ты должен служить Польше, и на самом деле все остальное не должно иметь значения», — сказал Туск.

Ранее польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого, после чего сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении вернуть Польше авторитет в Европейском союзе.

До этого Туск пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Он добавил, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

Ранее нового премьера Польши сравнили с Гитлером.