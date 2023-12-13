Байден читал журналистам заранее подготовленные ответы

Американский журналист Билл О'Райли отметил, что президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским читал заранее подготовленные ответы на вопросы журналистов. Об этом О'Райли написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

Журналист назвал пресс-конференцию Байдена и Зеленского смехотворной.

«Президент [Байден], очевидно, читает ответы. Откуда же он знал вопросы?» — отметил О'Райли.

До этого газета The Guardian писала, что президент США Джо Байден обвинил республиканцев, которые блокируют выделение $60 млрд денежной помощи для Украины, в том, что они играют на руку России. Американский президент отметил, что республиканцам, блокирующим выделение помощи Украине, возможно, стоит переосмыслить свои поступки.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.