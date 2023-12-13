США, Израиль, Чехия и Австрия проголосовали в ГА ООН против прекращения огня в Газе

В число 10 стран, проголосовавших 12 декабря в Генеральной Ассамблее ООН против принятия резолюции о немедленном гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, вошли США, Израиль, Чехия и Австрия. Об этом, ссылаясь на итоги голосования, сообщает РИА Новости.

За резолюцию о прекращении огня в Газе в Генассамблее ООН проголосовали 153 страны, 10 выступили против, 23 воздержались. Против резолюции выступили США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай и Папуа — Новая Гвинея.

В число воздержавшихся вошли Украина, Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария.

В резолюции подчеркивается, что Генеральная Ассамблея ООН призывает «немедленно прекратить огонь» в зоне боевых действий и «безоговорочно освободить всех заложников» палестинского движения ХАМАС. Кроме того, всемирная организация потребовала от сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасность мирных граждан.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН не приняла поправку США в резолюцию по Палестине, предусматривающую осуждение движения ХАМАС. Кроме того, в американской поправке отсутствовала какая-либо критика действий Израиля.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.