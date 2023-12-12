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Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине от США

Байден заявил, что одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

Как указали в Белом доме, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден заявил, что одобрил «выделение еще $200 млн» на оказание помощи Украине. При этом он отметил, что «конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса.

В интервью телеканалу CNBC Кирби говорил, что США планируют выделить Украине два пакета военной помощи в течение двух недель до конца 2023 года, после чего Вашингтон исчерпает свои ресурсы для помощи Киеву. Он также предложил тем, кто думает, что Вашингтон тратит слишком много денег на поддержку Украины, представить, насколько дороже окажется отказ от нее.

12 декабря президент Зеленский в Вашингтоне встретился с сенаторами и пообщался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

До этого сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявлял, что президент Украины не рассказал на встрече с сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.

11 декабря в своем первом публичном выступлении во время визита в Соединенные Штаты украинский лидер раскритиковал конгресс США и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее в Белом доме рассказали об остатках средств для поддержки Украины.

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