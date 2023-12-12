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Нетаньяху рассказал о целях Израиля по сектору Газа

Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы сектор Газа управлялся движениями ХАМАС

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не допустит, чтобы сектор Газа управлялся движениями ХАМАС или ФАТХ, превратившись в «Хамастан» или «Фатхастан». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не позволит повторить ошибку Осло, не допустит, чтобы после огромных жертв среди граждан и солдат в Газе были те, кто «воспитывает терроризм, поддерживает терроризм, финансирует терроризм».

Нетаньяху добавил, что Газа не будет ни Хамастаном, ни Фатхастаном.

До этого бывший посол США в Израиле Мартин Индик заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал «явной и реальной» угрозой своему государству ввиду его решимости остаться у власти любой ценой, поэтому главе израильского кабмина пора уйти в отставку.

По словам дипломата, решимость Нетаньяху остаться у власти любой ценой представляет явную и настоящую опасность для Израиля.

До этого сообщалось, что правительство Нетаньяху годами поддерживало финансирование ХАМАС из Катара, надеясь, что это поможет сохранить порядок и мир в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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