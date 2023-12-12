США расширили список санкций против РФ

США расширили санкционный список российских лиц и организаций. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов США.

В SDN-лист вошли следующие российские лица: Афанасьев Игорь Юрьевич, Берников Борис Олегович, Булатов Руслан Рустемович, Черковский Александр Владимирович, Докучаев Сергей Владимирович, Гугнин Владимир Владимирович, Илиев Зарах Бинсионович, Казазаев Андрей Петрович, Хоркина Дарья Андреевна, Котекин Роман Александрович, Крылов Владимир, Пан Александр Владимирович, Потапов Александр Валерьевич, Шупранов Василий Николаевич, Свиблов Владислав Владимирович, Велеславов Дмитрий Александрович и Залевский Андрей Денисович.

Всего в санкционный список были внесены более чем 200 компаний и 23 физлица из России, Китая, Пакистана, Южной Кореи и Турции.

12 декабря Еврокомиссия (ЕК), Совет ЕС и Европарламент согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций.

Ранее сообщалось, что постпреды Евросоюза пока не смогли согласовать 12-й пакет антироссийских санкций.