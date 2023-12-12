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В конгрессе заявили, что американские сенаторы не станут слушать указаний Зеленского

Сенатор Ли заявил, что законодатели США не будут слушать указаний Зеленского

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Olivier Matthys/AP

Американский сенатор Майк Ли заявил, что члены верхней палаты конгресса США не станут слушать указаний украинского президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на пост сенатора в социальной сети X сообщает РИА Новости.

Ли отметил, что у сенаторов может быть множество закономерных причин для того, чтобы не соглашаться с главой Украиной.

Он особо подчеркнул, что в обязанности Зеленского не входит забота об интересах США. Но такая забота входит в обязанности американских сенаторов, и поэтому, сказал Ли, они не станут выполнять указания президента Украины.

Ранее экс-сотрудник Государственного департамента США полковник американской армии в отставке Энн Райт обвинила Вашингтон в подрыве мирного диалога между Москвой и Киевом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в США подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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