Американский сенатор Майк Ли заявил, что члены верхней палаты конгресса США не станут слушать указаний украинского президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на пост сенатора в социальной сети X сообщает РИА Новости.

Ли отметил, что у сенаторов может быть множество закономерных причин для того, чтобы не соглашаться с главой Украиной.

Он особо подчеркнул, что в обязанности Зеленского не входит забота об интересах США. Но такая забота входит в обязанности американских сенаторов, и поэтому, сказал Ли, они не станут выполнять указания президента Украины.

Ранее экс-сотрудник Государственного департамента США полковник американской армии в отставке Энн Райт обвинила Вашингтон в подрыве мирного диалога между Москвой и Киевом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении во время визита в США подверг критике американский конгресс и вновь попросил оружие у Вашингтона.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».