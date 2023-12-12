В Раде предрекли новое происшествие после подтопления в киевском метро

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина», первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко спрогнозировал новое происшествие после подтопления в киевском метро. Он предупредил об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своей публикации парламентарий высмеял объяснения киевских властей по инфраструктурным проблемам в украинской столице на фоне подтопления метро.

«Я наконец-то понял — во всех проблемах с мостами, метро, теплотрассами, свалками, ТЭЦ <...> виноваты те, кто их построил!» — с сарказмом пишет он.

Как сыронизировал Кучеренко, от метрополитена и ТЭЦ с теплотрассами только «одна головная боль».

«Следующим будет мост Патона», — предсказал депутат.

До этого часть киевского метро срочно перекрыли из-за подтопления: в одном из тоннелей вода полилась на пути. В потолке перегона образовались большие трещины, а метро в этом месте проходит через пойму реки.

Накануне в Киеве начало затапливать входы на станции метро «Олимпийская» и «Черниговская», находящиеся в разных районах города.

Ранее мэр Киева впал в ступор в прямом эфире из-за состояния метро.