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Новое польское правительство Дональда Туска будет приведено к присяге 13 декабря

Президент Польши Дуда 13 декабря приведет к присяге кабинет Туска

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых заявила, что глава государства Анджей Дуда 13 декабря приведет к присяге кабинет министров Дональда Туска. Об этом со ссылкой на страницу Игначак-Бандых в социальной сети X сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, после голосования в польском сейме о доверии новому правительству Дуда провел встречу с Туском. На этой встрече было принято решение о том, что приведение к присяге кабинета министров состоится утром 13 декабря в президентском дворце.

Ранее сообщалось, что сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

До этого польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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