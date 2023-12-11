ЕС расширил свою миссию в Армении на 50%

Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение расширить свою гражданскую миссию в Армении со 138 до 209 человек. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза, передает ТАСС.

«Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении», — сказал Боррель.

Он счел это способом повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном.

10 декабря в Армении заявили о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. По словам секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, если будут окончательно приняты предлагаемые Арменией условия мирного урегулирования, то можно считать, что 70% текста документа одобрено.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян счел Карабахский вопрос изначально неразрешимым. Он добавил, что процесс устранения Карабаха стал необратимым после 2016 года.

Ранее Пашинян опроверг связь увеличения оборонного бюджета Армении с подготовкой к войне.