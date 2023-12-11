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Дональд Туск остался единственным кандидатом на пост премьера Польши

Сейм Польши: Туск — единственный кандидат на пост премьер-министра

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Kacper Pempel/Reuters

Единственным кандидатом на пост премьер-министра, которого будет рассматривать польский сейм, станет Дональд Туск. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня, которого цитирует РИА Новости.

«В президиум сейма поступила кандидатура Дональда Туска. Других кандидатур не поступало», — заявил Холовня.

11 декабря польский парламент вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Голосование по новой кандидатуре премьера должно пройти в 21:30 мск. После утверждения кандидатуры Туска президент будет обязан привести его правительство к присяге. Затем у нового премьера будет две недели, чтобы выступить с программной речью, после которой сейм должен заявить о доверии председателю правительства.

Туск является кандидатом от оппозиционной коалиции, в которую входят партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Левые». Вместе они занимают большинство мест в парламенте по итогам октябрьских выборов. Несмотря на расстановку сил в сейме, президент Польши Анджей Дуда после выборов поручил сформировать правительство Моравецкому, возглавлявшему предыдущий кабинет министров и привел его к присяге.

Ранее Дональд Туск обвинил правящую партию Польши в политических ошибках.

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