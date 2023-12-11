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Страны ЕС не смогли договориться о новой военной помощи Украине

Боррель: главы минобороны ЕС не договорились о новом пакете помощи Киеву

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Министры обороны стран Европейского союза не смогли договориться о новом транше на военную помощь Киеву, заявил по итогам заседания Совета минобороны глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель. Об этом сообщает РИА Новости.

Боррель напомнил, что в ЕС обсуждают выделение Киеву восьмого пакета военной помощи в размере €500 млн.

«Надеюсь, что мы поочередно преодолеем все препятствия для утверждения помощи на техническом уровне начиная с этой недели. На сегодняшний день у нас нет единогласного решения по этому вопросу», — сказал он.

11 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможное начало переговоров с Украиной о членстве в Европейском союзе на данным этапе стало бы безответственным.

В этот же день исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал Европейский союз договориться о выделении военной поддержки Украине, чтобы избежать «двойной блокировки», в случае отказа Соединенных Штатов продолжать финансирование Киева.

Тем временем в Белом доме заявили, что США могут в ближайшее время объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Ранее Швеция анонсировала выделение нового пакета помощи Украине.

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