США могут объявить о новом пакете помощи Украине

США в скором времени могут объявить о новой военной помощи Киеву, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в постоянном контакте по их потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», — заявила Далтон.

11 декабря член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что у США нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву. По ее словам, на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.

Перед этим газета Financial Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский к концу недели может лишиться помощи двух его самых важных союзников — США и Европейского союза.

Тем временем Швеция анонсировала выделение нового пакета помощи Украине.

Ранее в США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей.