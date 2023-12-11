Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США могут объявить о новом пакете помощи Украине

Белый дом: США скоро могут объявить о новой военной помощи Украине

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

США в скором времени могут объявить о новой военной помощи Киеву, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в постоянном контакте по их потребностям на поле боя, и я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в безопасности», — заявила Далтон.

11 декабря член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что у США нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву. По ее словам, на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.

Перед этим газета Financial Times написала, что президент Украины Владимир Зеленский к концу недели может лишиться помощи двух его самых важных союзников — США и Европейского союза.

Тем временем Швеция анонсировала выделение нового пакета помощи Украине.

Ранее в США заявили о проблемах в снабжении ВСУ из-за забастовки польских водителей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами