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В Чехии предложили ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

МИД Чехии: нужно ограничить перемещение российских дипломатов по странам ЕС

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нужно ограничить передвижение российских дипломатов по странам Евросоюза, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы об этом просто говорим и хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, что это важно по соображениям безопасности»,— сказал Липавский.

В ноябре сообщалось, что Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежащей России.

До этого стало известно, что Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Отмечалось, что Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по очередному пакету санкций ЕС против РФ еще на прошлой неделе.

По данным Financial Times, Чехия обеспокоена тем, что «потенциальные разведчики в лице российских дипломатов» якобы перемещаются по странам Евросоюза из-за отсутствия границ между государствами.

Ранее МИД России вызвал посла Дании.

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