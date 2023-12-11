В Чехии предложили ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС

Нужно ограничить передвижение российских дипломатов по странам Евросоюза, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы об этом просто говорим и хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, что это важно по соображениям безопасности»,— сказал Липавский.

В ноябре сообщалось, что Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежащей России.

До этого стало известно, что Европейский союз обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении российских дипломатов. Отмечалось, что Чехия распространила соответствующие предложения в рамках переговоров по очередному пакету санкций ЕС против РФ еще на прошлой неделе.

По данным Financial Times, Чехия обеспокоена тем, что «потенциальные разведчики в лице российских дипломатов» якобы перемещаются по странам Евросоюза из-за отсутствия границ между государствами.

Ранее МИД России вызвал посла Дании.