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Матвиенко высказалась против упрощения изменения Конституции

Спикер Совфеда Матвиенко высказалась против упрощения изменения Конституции

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Maxim Shemetov/Reuters

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против упрощения процесса внесения поправок в Конституцию страны. Ее слова приводит ТАСС.

Политика подчеркнула, что этот процесс «не должен и не может быть простым» и внесение изменений «нажатием одной кнопки» недопустимо.

«Это основной закон страны, который определяет судьбу людей», — подчеркнула она.

Матвиенко подчеркнула, что внесению любых изменений в Конституцию должна предшествовать «серьезная и содержательная работа», чтобы поправки получили одобрение граждан.

С таким заявлением Матвиенко выступила в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, пришедшему к руководству после отставки прежнего главы агентства Сергея Михайлова 5 июля.

До этого в Совфеде заявили, что Конституция РФ защищает сильнее международных конвенций.

Ранее Матвиенко оценила решение Путина идти на выборы.

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