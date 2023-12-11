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Киев договорился с Варшавой по поводу открытия границы

ТСН: Украина достигла договоренностей с Польшей о разблокировании границы

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Yan Dobronosov/Reuters

Украина достигла договоренностей с Польшей по вопросу открытия границы между двумя странами, блокированной из-за протестов польских перевозчиков. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники.

«Украина достигла договоренностей по разблокированию украино-польской границы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что сегодня в 14:00 должен быть разблокирован пункт пропуска Ягодин — Дорогуск. Во вторник снимут блокаду на КПП Рава-Русская.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги. Позднее к полякам присоединились дальнобойщики Словакии.

До этого сообщалось, что на границе Польши и Украины образовалась многотысячная очередь из машин.

Ранее сообщалось, что протесты венгерских дальнобойщиков на границе с Украиной пройдут без блокады.

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