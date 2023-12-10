Протесты венгерских дальнобойщиков на границе с Украиной пройдут без блокады

Перевозчики Венгрии намереваются начать протесты против разорения местных предприятий украинскими дальнобойщиками. Акция пройдет на границе с Украиной, однако, по словам представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко, блокировать движение грузовиков, как в Польше, протестующие не будут.

«Мы взаимодействуем с венгерскими коллегами, нам сообщили, что <...> могут начаться демонстрации, но отмечают, что якобы не будут осуществлять блокирование транспортных средств, то есть без перекрытия границы», — заявил Демченко в эфире телеканала «Рада».

О том, что дальнобойщики недовольны тем, что их украинские коллеги разоряют венгерские предприятия, заявлял Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи. По словам Арваи, связано это с тем, что украинские перевозчики — представители совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому на них не распространяются правила Евросоюза.

6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги. Позднее к полякам присоединились дальнобойщики Словакии.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины образовалась многотысячная очередь из машин.