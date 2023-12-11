Путин посетит Архангельск и Северодвинск

Президент России Владимир Путин прилетел в Архангельскую область. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Он там», — сказал Песков, комментируя публикации региональных СМИ.

По информации агентства, ожидается, что президент также посетит Архангельск и Северодвинск, где находится крупнейший судостроительных комплекс России — «Севмаш», и примет участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Она ознаменует принятие судов в состав Военно-морского флота.

Как отмечает агентство, это первая региональная поездка Путина и первое публичное мероприятие после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года.

11 декабря Центральная избирательная система комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Путина на выборы главы государства в марте 2024 года.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.