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В Грузии обвинили Зурабишвили в сознательном нарушении конституции

Депутат Папуашвили: Зурабишвили сознательно нарушает конституцию Грузии

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imago images/SKATA via Reuters Connect

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее избежавшая импичмента за заграничные поездки, проведет 11 декабря переговоры со своим чешским коллегой Петером Павелом в Праге. Об этом сообщил корреспондент газеты «Взгляд» из Тбилиси.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правительство страны не одобрило данный видит главы государства за рубеж. Он подчеркнул, что Зурабишвили «является прямым врагом грузинского государства», так как она «сознательно нарушает конституцию».

Встреча грузинского и чешского лидеров состоится в преддверии саммита лидеров стран Евросоюза, где рассмотрят решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также о предоставлении кандидатского статуса Грузии.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» объявила о запуске процедуры импичмента Зурабишвили 1 сентября. Это решение она объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению парламентариев, таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее в Грузии прошла демонстрация в поддержку вступления в ЕС.

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