В Финляндии попросили продлить срок задержания россиянина Тордена

Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания гражданина России Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский), выдачу которого требовала Украина. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Пограничники просят о продлении срока содержания под стражей Воислава Тордена в районном суде», — сказано в сообщении.

В начале октября Киев запросил экстрадицию Воислава Тордена. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

До этого отмечалось, что расследование может стать прецедентом для страны, так как оно касается событий, которые произошли не на территории Финляндии, а подозреваемый не является финским гражданином.

Ранее в посольстве России в Финляндии прокомментировали задержание россиянина Тордена.