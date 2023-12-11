Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии попросили продлить срок задержания россиянина Тордена

Финские пограничники попросили суд продлить срок задержания россиянина Тордена

close
100%
ДШРГ «Русич»/VK

Пограничная охрана Финляндии направила прошение в районный суд о продлении срока задержания гражданина России Воислава Тордена (ранее известного как Ян Петровский), выдачу которого требовала Украина. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Пограничники просят о продлении срока содержания под стражей Воислава Тордена в районном суде», — сказано в сообщении.

В начале октября Киев запросил экстрадицию Воислава Тордена. Россиянина, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

До этого отмечалось, что расследование может стать прецедентом для страны, так как оно касается событий, которые произошли не на территории Финляндии, а подозреваемый не является финским гражданином.

Ранее в посольстве России в Финляндии прокомментировали задержание россиянина Тордена.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами