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12 декабря в Белом доме пройдет встреча Байдена и Зеленского

Байден пригласил Зеленского на встречу, которая пройдет 12 декабря в Белом доме

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу, которая состоится 12 декабря в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер.

По ее словам, на встрече в Белом доме 12 декабря Байден и Зеленский обсудят «нынешние нужды» Украины и «жизненную необходимость» продолжения поддержки Вашингтоном Киева в сложившейся сейчас критической ситуации.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что для завершения конфликта Украине придется уступить часть территорий России. Также политик выступил против дополнительного финансирования Украины, так как, по его мнению, бывшая советская республика не сможет одолеть Россию.

До этого стало известно, что законопроект о многомиллиардном финансировании союзников не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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