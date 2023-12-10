США выступили против прекращения огня в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

По мнению Блинкена, без победы Израиля над ХАМАС перемирие только «увековечит» проблему.

Также Блинкен заявил, что «крайне важно», чтобы израильские военные операции в Газе защищали палестинское гражданское население. Он отметил, что за боевыми действиями должен последовать прочный мир, ведущий к созданию палестинского государства.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил отказом на призывы ряда стран положить конец боевым действиям в секторе Газа. По его словам, мирное урегулирование конфликта несовместимо с целями Израиля по ликвидации движения ХАМАС.

До этого США в Совете Безопасности ООН наложили вето на предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа, объяснив это отсутствием в документе осуждения движения ХАМАС.

Ранее Израиль ударил по оперативному центру «Хезболлы» в Ливане.