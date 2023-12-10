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В Иране шведу предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Израиля

ISNA: в Иране шведу предъявили обвинения в шпионаже в пользу Израиля

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Shutterstock

В Иране предъявили обвинения гражданину Швеции Йохану Флодерусу в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает ISNA.

Флодерус был задержан в апреле 2022 года после поездки по Ирану — его остановили на вылете из аэропорта Тегерана. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил в субботу, 9 декабря, что суд над Флодерусом начался.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представший перед судом в Иране сотрудник одного из институтов ЕС, гражданин Швеции Йохан Флодерус невиновен. Он отметил, что нет никаких оснований для лишения Флодеруса свободы, и призвал к его освобождению.

До этого сообщалось, что Евросоюз отказался снимать санкции с Ирана после 18 октября, как предполагалось сделать в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе.

Ранее американского дипломата задержали по обвинению в шпионаже.

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