В Армении признали неизбежность упразднения Карабаха

Карабахский вопрос изначально был неразрешимым, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости. По его словам, Ереван 30 лет потратил на эту проблему.

«Мы 30 лет просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой... Весь ресурс, который мы должны были поставить на создание государства, Республики Армения, мы поставили на неразрешимую проблему создания Нагорно-Карабахской республики», — отметил Пашинян.

Он добавил, что процесс устранения Карабаха стал необратимым после 2016 года. Пашинян подчеркнул, что с приходом к власти его команда увидела разницу между восприятием карабахского вопроса в Армении и реальностью.

«Мы использовали все ресурсы для воплощения в жизнь наших эмоциональных представлений. И мы, придя к власти, должны были констатировать, что реализация этого эмоционального восприятия невозможна», — заключил премьер Армении.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении объявили о попадании страны под контроль Азербайджана.