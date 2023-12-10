Лавров рассказал, как долго он собирается находиться на посту главы МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме в Дохе ответил на вопрос о дальнейшем пребывании на этом посту, передает РИА Новости.

В разговоре с министром журналист отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова в должность главы министерства иностранных дел РФ, и спросил, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности.

«Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен», — ответил Лавров, добавив, что не понимает, почему вообще этот вопрос был задан.

В рамках форума Лавров также заявил, что главный результат специальной военной операции на Украине — это усиление России. Также он призвал переадресовать президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в МИД России рассказали, пользуется ли Лавров iPhone.