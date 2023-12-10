Лавров назвал главный результат спецоперации для России

Главный результат специальной военной операции (СВО) на Украине — усиление России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Дохийском форуме. Об том сообщает ТАСС.

«Россия уже стала намного сильнее, это главный результат военных действий», — сказал Лавров.

Он отметил, что вооруженный конфликт, начавшийся в феврале 2022 года, был развязан Соединенными Штатами руками Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступал на Дохийском форуме по онлайн-связи. Он сообщил участникам, что из-за «обстоятельств» не смог лично посетить мероприятие.

В ходе своего выступления Лавров призвал переадресовать президенту Украины Владимиру Зеленскому вопросы о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Также дипломат отметил, что 500-летнее доминирование Запада в мировой политике скоро закончится.

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