Лавров заявил о завершении 500-летнего доминирования Запада в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что 500-летнее доминирование Запада в мировой политике подходит к концу. Об этом он заявил во время своего выступления в видеоформате перед участниками Дохийского форума. Его цитирует Reuters.

Глава российского МИД выразил сожаление, что не смог присутствовать лично на конференции из-за неких обстоятельств, а также заявил, что не имел возможности посмотреть предыдущие сессии форума. Однако министр предположил, что участники мероприятия обсуждали «многополярный мир, который появляется после завершение 500-летнего доминирования Запада».

Также Лавров прокомментировал события на Украине. По его словам, Запад долгое время игнорировал ситуацию на юго-востоке страны, однако внезапно обратил на нее внимание после начала СВО. Лавров выразил надежду, что украинцы поймут, насколько глубоко они сейчас находятся в «яме, вырытой Соединенными Штатами». Кроме того, министр отметил, что РФ стала сильнее в ходе конфликта с Киевом.

До этого Лавров заявил, что Москва не будет разрывать дипотношения с Берлином.

Ранее Лавров оценил перспективность регионального формата «3+3».