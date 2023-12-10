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Немецкий чиновник получил сотни тысяч евро за то, что ничего не делал

Немецкий чиновник за пять лет заработал €350 тыс., не делая ничего

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Global Look Press

Чиновник, которого назначили ответственным за строительство и планирование в немецкой общине Бетцдорф-Гебхардсхайн с населением в 26 тыс. человек, за пять лет не сделал ничего, но заработал €350 тыс. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, мужчина, который находился на должности местного бургомистра Берндом Брато, должен был работать из дома по запросам от властей, однако таковых не поступало, и мужчина просто получал заработную плату.

Местные надзорные органы теперь заинтересовались таким прибыльным «ничегонеделанием». Они организовали проверку. По ее результатам ущерб в сотни тысяч может быть возложен на нанимателя. Самому государственному служащему ничего не угрожает, так как он «работал» в полном соответствии со штатным расписанием.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и ряд министров страны с 1 апреля повысили себе заработную плату, в то время как жителей Германии настраивают на «тяжелые времена».

Ранее в Германии заявили, что страна скатывается в кризис из-за бюджета.

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