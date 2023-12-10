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В Крыму назвали дурманом план Киева по захвату полуострова

В Крыму назвали опиумом для украинцев план Киева по захвату полуострова

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал заявление украинских властей о якобы наличии «наработок», которые вынудят Россию уйти из Крыма. Его слова передает РИА Новости.

«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться», — заявил Шонус.

Он также задался вопросом, сколько еще надо «умеровых, зеленских и подоляков», чтобы украинцы разобрались, где добро, а где зло, где правда, а где ложь, где справедливость и порядок, а где беспредел и продажа национальных интересов.

По мнению Шонуса, для Украины сейчас главное не думать о захвате, а «срочно делать наработки по плану капитуляции».

9 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинское правительство имеет определенные «наработки», касающиеся взятия Крыма под контроль в 2024 году.

2 декабря полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков дал интервью для YouTube-канала «ДА ЭТО ТАК», во время которого рассказал о последствиях гипотетического захвата Крыма. Как он сказал, при таком развитии событий Киев рискует столкнуться с мощным сопротивлением местного населения в виде миллиона партизан.

Ранее в Крыму оценили готовность республики отражать атаки украинских войск.

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