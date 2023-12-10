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В США сообщили о беспокойстве Европы из-за возможного переизбрания Трампа

NYT: в Европе опасаются, что Трамп развалит НАТО в случае победы на выборах

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Mike Blake/Reuters

В Европе боятся последствий возможной победы бывшего главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах президента в США. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

Обозреватель отмечает, что когда Трамп был главой американского государства, он неоднократно угрожал выходом Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. В публикации также говорится, что на сайте предвыборной кампании Трампа говорится о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО», который был начат еще во времена его президентства.

Автор пишет, что такая расплывчатая формулировка вызывает тревогу у европейских стран. По информации издания, послы европейских государств пытаются узнать у соратников Трампа о его реальных намерениях.

«У Европы есть большие опасения, что новое президентство Трампа может привести к фактическому выводу США из НАТО», — утверждается в материале.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году несет множество угроз для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп требует, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия.

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