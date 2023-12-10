Байден рассказал об угрозах США в случае возможной победы Трампа на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году несет множество угроз для Соединенных Штатов. Свое мнение Байден высказал на встрече в Лос-Анджелесе, посвященной сбору средств для его предвыборной кампании, передает ТАСС.

В ходе встречи глава США говорил о достижениях своей администрации, а в середине выступления перешел к критике Трампа.

«Дональд Трамп представляет множество угроз для этой страны. От права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире», — заявил Байден.

По мнению американского лидера, «самая большая угроза, которую представляет Трамп, — это угроза [американской] демократии».

«Если мы ее потеряем, мы потеряем все», — сказал Байден.

Он также отметил, что Трамп стал первым в истории проигравшим на президентских выборах кандидатом, который «отказался признать волю народа». По мнению Байдена, в случае возможной победы республиканца на выборах, его второй президентский срок будет хуже первого. По его словам, Трамп может использовать военных на улицах страны, чтобы преследовать своих политических оппонентов.

До этого газета The New York Times писала, что у европейских чиновников нет идей, как вести себя в случае избрания Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. Отмечалось, что европейцы могут вернуться к тактике на основе «лести и деловых подношений». А материале также подчеркивалось, что небольшие европейские страны постараются расположить к себе Трампа, увеличив количество заказов американского оружия.

Очередные выборы президента США запланированы на осень 2024 года. Согласно результатам социологического опроса, обнародованным телеканалом NBC News в конце ноября, в настоящее время Байден уступает Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей. Речь идет о гражданах в возрасте от 19 до 34 лет, из которых 46% готовы отдать свой голос за экс-главу государства.

Ранее сообщалось, что Трамп требует, чтобы суд в США прекратил дело о штурме Капитолия.