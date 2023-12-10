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Глава американского вуза подала в отставку из-за обвинений в антисемитизме

Ректор университета США Мэгилл подала в отставку на фоне роста антисемитизма

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Ronen Zvulun/Reuters

Ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл ушла в отставку на фоне участившихся антиизраильских выступлений. Об этом сообщает ТАСС.

«Лиз Мэгилл подала в отставку по собственному желанию с поста ректора Пенсильванского университета», — уточнили в сообщении университета.

Председатель совета попечителей Скотт Бок поблагодарил Мэгилл «за ее служение университету» и пожелал ей «всего наилучшего». Мэгилл задержится на своем посту до тех пор, пока ей не найдут замену.

Накануне руководители крупных американских вузов, в том числе и Мэгилл, выступили в конгрессе США на слушаниях в связи с участившимися случаями антиизраильских выступлений. Но ректоры Пенсильванского и Гарвардского университетов, а также Массачусетского технологического института не внесли ясность «в приверженность защите уязвимых студентов». Конгрессмены потребовали немедленно сместить «каждого из ректоров с их позиций».

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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