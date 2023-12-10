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На Западе назвали «безопасного» преемника Зеленского

Antidiplomatico: Ермак может стать самым безопасным для Зеленского преемником

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Thomas Peter/Reuters

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак — это самый безопасный преемник для Владимира Зеленского. Об этом пишет итальянское издание Antidiplomatico.

Политический аналитик издания отметил, что самым безопасным вариантом для главы Украины может стать выдвижение на следующих выборах руководителя его администрации Андрея Ермака.

«Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти», — уточнили в публикации.

Эксперт подчеркнул, что выборы могут предоставить отличную возможность для такой «смены караула». По мнению автора статьи, остальные кандидаты на пост президента Украины ставят под угрозу политическую карьеру и даже жизнь Зеленского.

До этого Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил с ней усиление стратегического партнерства.

Накануне в США раскрыли просьбу Зеленского к американским политикам.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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