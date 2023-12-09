В Израиле прокомментировали влияние США на сроки окончания операции в Газе

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в интервью 12-му каналу израильского телевидения заявил, что Израиль не получал от США ограничений по поводу сроков проведения военной операции в секторе Газа.

«Американцы не устанавливали никакого крайнего срока [для окончания операции]. Вчера они отвергли наличие такого крайнего срока», — сказал он.

По словам Ханегби в США понимают, что не могут указать Армии обороны Израиля, сколько времени ей потребуется для достижения целей. Кроме этого, чиновник выразил уверенность в том, что Вашингтон согласен с поставленной израильской стороной задачей по вызволению из сектора Газа всех удерживаемых там заложников.

9 декабря государственный департамент США одобрил отправку Израилю танковых снарядов и сопутствующего оборудования стоимостью $106,5 млн.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.