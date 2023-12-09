Депутат Шеремет высмеял планы Киева по захвату Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высмеял планы киевских властей по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно. Есть поговорка, что планы на год составляй весной, планы на день — утром. А вот для Украины ни один сказочник и предсказатель не взялся бы строить планы и давать прогнозы», — сказал Шеремет.

9 декабря министр обороны Украины пригрозил планами по захвату Крыма. Он сообщил журналистам, что украинские власти имеют определенные «наработки», касающиеся взятия полуострова под свой контроль в 2024 году.

До того в Совете Федерации назвали бахвальством подобные заявления министра обороны Украины.

7 декабря стали известны детали визита министра обороны Украины в США.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что у него есть план на 2024 год.