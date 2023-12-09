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В Венгрии назвали причины, мешающие вступлению Украины в ЕС

Венгерский политик Холлик озвучил 4 причины, мешающие вступлению Украины в ЕС

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Global Look Press

Правящая партия Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» озвучила четыре причины, которые в обозримом будущем помещают вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, партийную позицию по этому поводу представил директор по коммуникациям ФИДЕС Иштван Холлик.

Первая указанная причина — то, что Украина находится в состоянии войны, и «ни ее границы, ни ее население не могут быть точно определены».

Вторая причина — тот факт, что за последние два года Украина получила от ЕС больше денег, чем Венгрия, Словения и Хорватия вместе взятые за последние семь лет.

«Однако эти деньги ничего не изменили [на Украине]: мира по-прежнему нет, а гибель людей на поле боя продолжается», — сказал Холлик.

Третья причина заключается в том, что в случае вступления Украины в Евросоюз все остальные страны содружества «станут чистыми донорами», то есть Киев будет единственным в ЕС получателем экономической помощи. По подсчётам Financial Times, в случае вступления Украина может рассчитывать на получение €186 млрд, что опустошит финансовые запасы Евросоюза и сделает невозможным получение субсидий другими странами.

Четвертая причина — в ускоренной программе приема Украины. Холлик напомнил, что Венгрии пришлось ждать вступления в содружество 10 лет, с 1994 по 2004 годы, и другие страны шли по схожему пути. «Только для Украины хотят сделать исключение», — посетовал политик.

9 декабря Украина приняла обращение к Евросоюзу об открытии переговоров о членстве в ЕС.

8 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине альтернативу членству в Евросоюзе.

Ранее Орбан рассказал о возможном замедлении отношений ЕС и Украины.

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