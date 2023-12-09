Путин поблагодарил президента Египта за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося 9 декабря телефонного разговора поблагодарил своего египетского коллегу Абдель Фаттаху ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из сектора Газы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России поблагодарил Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились продолжать добиваться прекращения огня в секторе Газа.

Также Путин пожелал ас-Сиси успехов на президентских выборах, которые пройдут в республике 10–12 декабря.

12 ноября МЧС России сообщило о начале эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет через пропускной пункт «Рафах». В тот же день колонна с первыми 70 эвакуированными россиянами выдвинулась в Каир. Всего запрос на эвакуацию из Газы направили около 600 россиян, ожидается вывоз из сектора 300 несовершеннолетних.

Ранее эвакуированные россияне рассказали о жизни в Газе.