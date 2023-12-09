Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава минздрава Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Глава минздрава ФРГ Лаутербах оказал первую помощь делегату на съезде партии

close
100%
Bettina Strenske/Global Look Press

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), когда тому стало плохо, пишет издание Bild

По информации газеты, в начале партийной конференции одному из 600 делегатов стало нехорошо, он почувствовал приступ слабости в холле конференц-зала. Для мужчины немедленно позвали спасателя, но на месте происшествия оказался Лаутербах.

«Я помог стабилизировать кровообращение, все прошло хорошо», — рассказал министр.

После делегата в инвалидной коляске доставили в процедурный кабинет, где провели осмотр и оказали помощь.

До этого группа общественного здравоохранения Германии (BVOeGD) заявила о необходимости сиесты для немцев во время аномальной жары. Лаутербах отметил, что сиеста в жару может быть эффективна, но правительство не намерено вмешиваться в этот вопрос.

Ранее Германия пересмотрела планы по легализации каннабиса после консультаций с ЕС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами