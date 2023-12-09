Глава минздрава Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), когда тому стало плохо, пишет издание Bild

По информации газеты, в начале партийной конференции одному из 600 делегатов стало нехорошо, он почувствовал приступ слабости в холле конференц-зала. Для мужчины немедленно позвали спасателя, но на месте происшествия оказался Лаутербах.

«Я помог стабилизировать кровообращение, все прошло хорошо», — рассказал министр.

После делегата в инвалидной коляске доставили в процедурный кабинет, где провели осмотр и оказали помощь.

До этого группа общественного здравоохранения Германии (BVOeGD) заявила о необходимости сиесты для немцев во время аномальной жары. Лаутербах отметил, что сиеста в жару может быть эффективна, но правительство не намерено вмешиваться в этот вопрос.

Ранее Германия пересмотрела планы по легализации каннабиса после консультаций с ЕС.