В США назвали виновного в задержке финансирования Украины

Продолжение военной поддержки Украины со стороны США оказалось под вопросом из-за политики американского президента Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times.

Как указали авторы статьи, осенью глава государства направил в парламент запрос о выделении средств на помощь Украине и Израилю. При этом хозяин Белого дома добавил в документ пункт о дополнительном финансировании правительства страны для защиты общей границы с Мексикой.

В материале подчеркивается, что упоминание миграционного кризиса должно было стать «сладкой пилюлей» для законодателей. По мнению журналистов, таким образом президент хотел заручиться поддержкой республиканцев в конгрессе США.

Однако данный шаг не дал Байдену желаемого результата. Вместо реализации своих планов американский лидер оказался в тупике, уточнили авторы публикации.

«Вынеся этот вопрос на обсуждение, он спровоцировал правых (республиканцев — «Газета.Ru») требовать широких изменений в политике, касающейся ситуации на границе. В результате чего его собственная партия разделилась в мнениях по этому вопросу», — говорится в статье.

Журналисты добавили, что теперь президенту придется пойти на уступки консерваторам ради дальнейшего финансирования Украины и Израиля. Из-за этого военная помощь Киеву со стороны Вашингтона сейчас «висит на волоске», резюмировали авторы публикации.

Ранее в США раскрыли причины сокращения поддержки Украины.