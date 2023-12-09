Медведев предложил свой вариант финала сериала «Слуга народа»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев придумал вариант последнего эпизода сериала «Слуга народа», в котором когда-то играл президент Украины Владимир Зеленский. Своим сценарием российский чиновник поделился в Telegram-канале.

Согласно записи Медведева, главному герою сериала — президенту Украины Василию Голобородько докладывают, что украинские военные отступают, а Россия и США «взяли в клещи» украинские территории. Российские войска, по его словам, развивают наступление, в то время как Вашингтон закрыл вопрос поставок вооружения и толкает Киев к переговорам с Москвой.

По сценарию Медведева, Голобородько на переговоры не соглашается и, выдворив своего помощника за дверь, записывает обращение к украинцам, в котором говорит, что «принял решение уйти как Адольф».

Комедийный сериал «Слуга народа» выходил в эфир с 2015 по 2019 год. Зеленский исполнил в нем роль школьного учителя, который стал президентом Украины.

Ранее Медведев предупредил об угрозе третьей мировой войны.