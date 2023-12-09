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На Западе рассказали о «шокирующем» состоянии населения Украины

France 24: украинцы живут в постоянном страхе остаться без помощи США

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Alex Brandon/AP

Население Украины живет в страхе, что страны Запада перестанут помогать ВСУ, если перестанет поступать помощь от Соединенных Штатов. Об этом сообщает France 24.

«Люди опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения поддержки США, другие союзники Киева последуют их примеру», — говорится в заявлении.

Украинцы осознают, что ВСУ не смогут воевать на поле боя против ВС РФ, если американцы перестанут поставлять помощь. По информации France 24, население страны пребывает в состоянии отрицания и шока.

9 декабря аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн заявил, что неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны США вносит хаос и приводит к невозможности для Вооруженных сил Украины планировать свои действия на фронте.

До этого Дональд Трамп-младший, сын экс-президента Соединенных Штатов, заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией.

Ранее сообщалось, что Украину перестали считать особенной для Запада.

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