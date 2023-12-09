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Почти половина американцев верит, что Трамп может урегулировать кризис в Газе

WSJ: большинство избирателей верят, что именно Трамп может решить конфликт в Газе

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Reuters

Почти половина американских избирателей верят в способность бывшего президента США Дональда Трампа урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Исследование было проведено в период с 29 ноября по 4 декабря 2023 года. При этом специалистам удалось опросить 1,5 тыс. зарегистрированных избирателей, а погрешность составила 2,5%.

Как указано в материале, о вере в способность экс-хозяина Белого дома справиться с ближневосточным конфликтом заявили 44% респондентов. По словам авторов публикации, действующего главу государства Джо Байдена при ответе на соответствующий вопрос поддержали существенно меньше людей — всего 32% участников исследования.

В начале ноября бывший президент США Дональд Трамп призвал ограничить въезд на территорию страны для людей, поддерживающих палестинцев в рамках конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Кроме того, экс-глава государства предложил организовать проверку уже прибывших в американские города иностранцев.

Ранее Трамп обвинил Байдена в эскалации ближневосточного кризиса.

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