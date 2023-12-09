Зеленский подписал новые законы с учетом рекомендаций Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре закона с учетом рекомендаций Еврокомиссии. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, три подписанных украинским президентом закона касаются борьбы с коррупцией, еще один — прав национальных меньшинств.

Отмечается, что один из законов увеличивает штат сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек. Еще один закон предполагает создание специальной антикоррупционной прокуратуры из структуры офиса генпрокурора. Она получит статус отдельного юридического лица

Теперь Национальное агентство по предотвращению коррупции получит возможность проверять имущество, приобретенное до назначения чиновников на должность государственной службы.

Закон о нацменьшинствах подразумевает смягчение для нацменьшинств, языками которых являются официальные языки ЕС. Нововведения не затронут русский язык.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого сообщил, что Верховная рада Украины готовится принять ряд «важных законов».

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.