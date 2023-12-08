В США могут пересмотреть позицию об условиях победы Украины

Ряд американских должностных лиц на фоне провала украинского контрнаступления предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте. Об этом сообщает Messenger со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что в ноябре состоялся ряд встреч украинских и американских чиновников. В их рамках стороны пришли к выводы, что цели контрнаступления не были достигнуты и вряд ли будут выполнены на фоне блокировок помощи со стороны американского Конгресса.

В публикации подчеркивается, что во время встреч американская сторона предложила украинской пересмотреть политику США, по которой Украина сама определяет условия победы в конфликте с Российской Федерацией.

До этого экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты разработали для контрнаступления украинской армии изначально неудачную стратегию.

По оценке Джонсона, предоставленная американцами подготовка ВСУ оказалась «ограниченной и неадекватной».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.