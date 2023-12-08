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В США признали провальной собственную военную стратегию для Украины

Джонсон: США разработали для ВСУ априори провальную военную стратегию

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Gleb Garanich/Reuters

Соединенные Штаты разработали для контрнаступления украинской армии изначально неудачную стратегию. Такое мнение высказал экс-аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с газетой The Washington Post.

«США взяли на себя инициативу в разработке такого военного плана, в реализации которого у них не было никакого опыта», — утверждает он.

По оценке Джонсона, предоставленная американцами подготовка ВСУ оказалась «ограниченной и неадекватной». Провал стал следствием двух причин — отсутствия у Украины годной для нанесения ударов по позициям ВС России авиации и привлечение неопытных и неквалифицированных военных.

«Запад заранее знал, что контрнаступление Украины не сработает», — резюмировал бывший сотрудник ЦРУ.

Некоторое время назад Джонсон заявлял, что в западных странах в частном порядке признают, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией.

Ранее в США предложили Украине смириться с потерей территорий.

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